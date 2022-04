Le Barça a peur du PSG

Le dossier Dembélé fait encore couler beaucoup d'encre du côté du Nou Camp.

Le FC Barcelone continue d'insister pour tenter de prolonger l'ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 17 matchs et 1 but en Liga cette saison), en fin de contrat en juin prochain. Malgré les récents contacts positifs entre les deux parties, les dirigeants des Blaugrana restent particulièrement méfiants sur ce dossier. Pourquoi ? A cause de la concurrence du Paris Saint-Germain !

D'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce samedi, le Barça pense toujours que l'international français possède un accord de principe avec le PSG. Mais grâce à l'épanouissement de Dembélé sous les ordres de Xavi, l'actuel 3e de la Liga a visiblement encore une chance dans cette affaire avec l'envie du joueur de rester.