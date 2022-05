Francky Dury défend férocement Theo Bongonda : "Cette perception me dérange vraiment"

Theo Bongonda a été fort critiqué ces dernières semaines. Beaucoup pensent qu'il se repose sur ses capacités individuelles et ne se met pas assez au service de l'équipe. Il a réalisé une grosse prestation contre Malines le week-end dernier en plantant un doublé.

Dury l'a dirigé à Zulte Waregem et a une opinion très différente de l'attaquant. "Je pense que l'image de Théo est complètement fausse", déclare Dury à Het Laatste Nieuws. Je ne pense pas qu'il soit un garçon avec un manuel. Un exemple : l'année dernière, il était le joueur sur lequel le plus de fautes ont été commises. Il n'a jamais réagi."

Dury l'a vu grandir et cela se poursuit. ''Je l'ai déjà vu porter le brassard de capitaine à Genk. Il l'a obtenu non pas parce qu'il est le plus âgé ou le plus courageux du groupe, mais parce qu'il ose défendre son opinion. Je pense que c'est bien. Il dégage un certain leadership. C'est aussi lui qui a fait basculer la finale de la Coupe l'année dernière, mais j'ai parfois l'impression que c'est toujours de sa faute quand Genk perd et ce n'est pas possible. Cette perception me dérange vraiment."