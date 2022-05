"Je connais des interdits de stade qui vont voir un match toutes les semaines"

Dans un entretien réservé à Het Nieuwsblad, un steward anonyme pointe les raisons des nombreux débordements dans nos stades.

Cette saison a une nouvelle fois été tristement marquée par les multiples débordements survenus dans nos stades de Jupiler Pro League et de D1B. Un triste constat se répète chaque année : le nombre de débordements augmente de manière annuelle. Interrogé sur les raisons de ce problème, un steward anonyme s'est exprimé dans Het Nieuwsblad. "Il faut savoir que nous sommes payés entre 30 et 35 euros par soirée. Il est donc logique que nous ne soyons pas nombreux, et pas disposés à se mettre en danger. Et les interdictions de stade ne changent rien. Je vois régulièrement des personnes interdites de stade s'asseoir devant moi, mais je ne vais pas les trouver. Cela créerait un problème qui me mettrait en danger, car le supporter se rebellerait. Souvent, ces personnes sont filmées et convoquées au commissariat quelques jours plus tard. Leur interdiction de stade est alors prolongée, mais cela ne change rien, parce qu'ils recommencent. Je connais des gens qui sont interdits de stade jusqu'en 2035 et qui viennent voir leur équipe chaque semaine" conclut le steward anonyme, pointant peut-être le problème majeur dans nos stades aujourd'hui.