Trapp ne retient que du positif de sa période parisienne

beaucoup retiendront qu'il était le gardien de la fameuse Remontada.

Parti en 2019 sans avoir pu s’imposer et pour faire place à Keylor Navas, Kevin Trapp (31 ans, 42 matchs toutes compétitions cette saison) refuse toutefois de dénigrer ses 3 saisons passées au Paris Saint-Germain. Avec le recul, le gardien de l’Eintracht Francfort estime en effet que cette expérience lui a permis de grandir.

"À Paris, je suis arrivé dans une équipe énorme qui disait vouloir gagner la Ligue des Champions, un club avec des ambitions aussi grandes que les miennes. C’était un grand changement pour moi à bien des égards : la personnalité, l’état d’esprit, le fait de s’entraîner et jouer avec des stars mondiales était également différent. Perdre n’était pas une option là-bas, que ce soit à l’entraînement ou dans les matchs. Il y avait toujours cet état d’esprit de gagner. Quand on sent qu’on arrive dans un club de cette dimension, l’état d’esprit change, a raconté l’Allemand dans les colonnes du journal Le Parisien. Ce sont toutes ces choses que j’ai apprises là-bas et que j’ai emmenées. J’ai essayé d’en tirer le meilleur pour ensuite grandir en tant que personne et en tant que joueur."

Trapp tentera ce jeudi de qualifier Francfort pour la finale de la Ligue Europa (victoire 2-1 sur le terrain de West Ham en demi-finale aller).