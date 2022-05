Pep Guardiola explique la décision de remplacer Kevin De Bruyne

Le Belge a été remplacé lors de la demi-finale retour perdue par Manchester City face au Real Madrid (3-1, 6-5 score cumulé).

Remplacé à la 72e minute par Oleksandar Zinchenko alors que le score était encore de 0-0, Kevin De Bruyne a assisté depuis le banc à une nouvelle remontada historique du Real et une nouvelle élimination de Manchester City en Ligue des Champions.

En conférence de presse ce vendredi, son coach Pep Guardiola a expliqué les raisons de ce changement : "C'était une décision tactique de le sortir contre le Real Madrid." De Bruyne est alors "disponible" pour le match de ce week-end face à Newcastle, comme le rapportent les médias anglais.

Le coach est également revenu sur la douloureuse soirée vécue par ses joueurs. "Il n'y a pas de temps pour le mental, ils ont marqué deux fois en 45 secondes. Il n'y a pas de temps pour s'effondrer. On parle toujours de data, mais comment mesurez-vous les émotions des joueurs ? Ce n'est que du foot. Maintenant, les gens disent que nous n'avons pas montré assez de caractère. Comment ? Si Grealish avait marqué, aurions-nous eu du caractère ? L'arrêt d'Ederson contre l'Atlético, c'était du caractère. Si Correa avait marqué, n'aurait-ce pas été du caractère ? Vous ne pouvez tout simplement pas contrôler les émotions. En Premier League, vous savez qu'il y a encore des matchs à venir, en Ligue des champions, c'est différent."

Il a également été questionné sur sa capacité, à lui et à son équipe, de remporter la Ligue des Champions. "C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Le football est imprévisible. Nous devons être en compétition dans toutes les compétitions, c'est un honneur pour nous et les gens n'apprécient pas ce que ce club fait. Pour moi, c'est incroyablement remarquable d'être à nouveau en demi-finale de la Ligue des champions, de faire des progrès pour être meilleur et d'affronter une équipe établie, à domicile et à l'extérieur. Les gens disent que si ce groupe de joueurs et Guardiola ne gagnent pas un titre, alors ils sont des ratés, je ne suis pas du tout d'accord. Nous savons à quel point tout est difficile. Nous acceptons que tout le monde soit triste mais nous étions proches. Les joueurs voulaient jouer la finale, mais pour ce club, lutter contre le Real comme nous l'avons fait a été une joie."

Focus maintenant sur la Premier League, où les Citizens sont au coude-à-coude avec Liverpool. "Je ne pense pas au titre en Premier League. Je pense uniquement au match contre Newcastle."