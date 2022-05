📷 Le FC Nantes et ses Belgicains remportent la Coupe de France

La finale de la Coupe de France (105e Ă©dition) opposait l'OGC Nice et le FC Nantes au Stade de France.

L'affiche était inédite entre une surprenante équipe de Nice, bourreau du PSG et qui est en course pour accrocher l'Europe, et une formation nantaise qui avait sorti le Monaco de Philippe Clément en demies.

Cette finale de Coupe de France avait également une saveur belge avec les présences de Dante (ex-Charleroi et Standard) côté Niçois et Castelletto (ex-Bruges), Dennis Appiah (ex-Anderlecht), Rémy Descamps et Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi), Moses Simon et Osman Bukari (ex-La Gantoise) côté Canari.

Après une première période engagée mais sans buts, Nantes obtenait un penalty dès le retour des vestiaires pour une main d'Hicham Boudaoui. Ludovic Blas (48e) prenait ses responsabilités et transformait en force dans l'axe.

Nantes restait ensuite dangereux, mais Nice poussait également pour égaliser. Les Aiglons manquaient toutefois de mordant et de réalisme pour trouver la faille. Nantes résistait bien et remportait la Coupe de France, la quatrième de son histoire.