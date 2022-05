Carlo Ancelotti donne (enfin) de bonnes nouvelles d'Eden Hazard

Ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a d'abord annoncé qu'il allait installer une tournante face à l'Atletico Madrid. Le club est champion d'Espagne, et c'est donc l'occasion d'offrir un peu de temps de jeu au deuxième gardien, Andriy Lunin, et mettre Thibaut Courtois au repos.

"L'équipe se sent bien. Nous avons des doutes sur la récupération de certains joueurs. Nous avons eu deux jours de repos. Nous tenterons de mettre la meilleure équipe possible. Demain, Lunin va jouer car je veux donner du repos à Courtois", a déclaré le coach italien selon des termes repris par les médias du club.

Des nouvelles également d'Eden Hazard. Absent depuis le 25 mars dernier et une fissure au péroné, le Belge sera de retour la semaine prochaine avec le groupe.

"Alaba, Hazard, Bale et Isco sont forfaits, mais ils seront de retour après le match de demain."

"(Concernant Hazard) Il reprendra les entraînements collectifs la semaine prochaine."

De quoi retrouver un peu de temps de jeu les prochaines semaines, avant la finale de la Ligue des Champions ?

💬 @MrAncelotti: "The team are in good shape."#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/bMaeDM0vAe