Dani Alves et son avenir: "Cela ne dépend pas de moi"

Est-ce qu'il sera encore au Barça la saison prochaine?

De retour au FC Barcelone, cinq ans et demi après son départ pour la Juventus, Daniel Alves (39 ans, 13 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) se sent toujours aussi bien au sein du club catalan. Alors que son contrat expire en juin prochain, le latéral droit brésilien a insisté sur sa volonté de poursuivre son aventure au Camp Nou.

"Je vis intensément toute la journée, sans penser au-delà parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que j'aimerais continuer parce qu'ici je suis chez moi, je suis dans le club et dans l'équipe pour lesquels j'ai dû me battre pendant cinq ans pour revenir. Et je pense que je peux continuer à leur apporter des choses", a indiqué l'Auriverde pour Marca.

"Mais cela ne dépend pas de moi. Et je ne suis pas trop inquiet non plus. Ma mission était de venir ici et de montrer ce que je peux apporter. Je ne suis pas de ceux qui pensent que, pour toute ma carrière et pour tout ce que j'ai gagné, je n'ai rien à prouver à personne, non. Je pense toujours que je dois prouver ma valeur. Je ne peux rien faire d'autre que de me donner à 200% pour le club que j'aime et que je veux à tout prix. Mais c'est à eux de décider", a rajouté Alves.