Erling Haaland à Manchester City ? Le deal serait conclu, l'annonce attendue cette semaine

L'international norvégien pourrait donc faire ses valises et quitter Dortmund lors du prochain mercato.

A l'image de Kylian Mbappé, Erling Haaland fait l'objet des convoitises alors que le mercato estival approche à grands pas. L'avenir du Norvégien serait-il déjà scellé ?

Selon The Athletic, il semblerait que tout soit réglé. En effet, Manchester City aurait conclu un accord avec le joueur et le club. Les Cityzens auraient fait savoir leur "intention d'activer" la clause libératoire du joueur (un peu plus de 70 millions d'euros).

Les dernières rumeurs parlaient également d'un contrat de cinq ans avec un salaire hebdomadaire de plus de 600.000 euros.