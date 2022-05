Nouvelle prolongation dans le staff du RWDM

Thierry Berghmans, l'entraîneur des gardiens, prolonge son aventure molenbeekoise.

Après la prolongation du T1 Vincent Euvrard, le RWDM prolonge à son tour Thierry Berghmans. Il restera donc au club en tant qu'entraîneur des gardiens la saison prochaine.

"Depuis plusieurs saisons, il réalise un superbe travail avec ses gardiens (Defourny a terminé la saison avec le plus de cleansheets) et se voit récompensé aujourd’hui. Cette prolongation de contrat est une nouvelle preuve que nous voulons travailler sur la stabilité pour cette nouvelle saison sportive", a communiqué le RWDM sur son site.

"Je suis extrêmement heureux, car le travail tout au long de la saison a été apprécié et respecté. De plus, c’est un réel bonheur pour moi de pouvoir continuer cette aventure avec le club, car je me sens vraiment bien au sein de ce groupe", s'est réjoui Berghmans.