Un cadre prolonge à l'Athletic Bilbao

L'Athletic Bilbao a annoncé que Raul Garcia (35 ans) avait prolongé pour une saison supplémentaire. L'international espagnol (2 sélections) a disputé 39 matchs cette saison, pour un solide total de 7 buts et 3 assists. Arrivé en 2015 en provenance de l'Atletico Madrid, il compte 329 apparitions sous la vareuse des Rojiblancos.

✍️ Raúl García renews his contract for another season.



The forward will complete an eighth campaign as a Lion.



Congratulations, Raúl‼️#RaulGarcía2023 #AthleticClub 🦁