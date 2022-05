Thomas Tuchel est dans le flou : "Le budget pour les transferts ? Je ne sais pas"

Confronté à une situation de rachat, Chelsea a vu plusieurs joueurs importants faire leurs valises.

Chelsea est dans une période de grande incertitude. Les Blues, qui n'ont plus gagné depuis 3 matchs, sont toujours en procédure de rachat - par le milliardaire américain Todd Boehly - et n'ont aucune idée de quel sera leur effectif la saison prochaine. Thomas Tuchel a en effet vu Christensen être cité avec beaucoup d'insistance au Barça et Rudiger partir très sûrement vers le Real. Azpilicueta et Alonso seraient également sur le départ, tandis que Lukaku voit plusieurs rumeurs circuler à son sujet.

"Nous nous sentons comme des spectateurs et c'est un rôle passif que nous n'aimons pas. C'est un peu étrange. Le budget des transferts de l'été ? Je ne sais pas combien il sera, à ce jour", a déclaré Tuchel en conférence de presse, dans des propos repris par le Sun.

"Vous pouvez toujours vous retrouver dans une situation où les joueurs parlent à d'autres clubs à la fin de la saison, mais nous ne pouvons même pas répondre à cela. Nous ne sommes pas une partie impliquée. C'est plus facile si vous pouvez agir librement et participer aux discussions (...) Cela peut certainement avoir un impact sur nos performances sur le terrain", a poursuivi Tuchel. "Cela aide à expliquer pourquoi nous sommes dans un marasme."

"(A propos des mauvaises performances actuelles) Je ne blâme pas les joueurs pour cela. Il n'est pas approprié de les montrer du doigt maintenant ou d'être trop dur ou trop exigeant."