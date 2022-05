Christophe Galtier furieux : "Si c'est ça notre société, on est vraiment dans la merde !"

Lors de la victoire contre l'AS Saint-Etienne (4-2) en Ligue 1 mercredi, plusieurs fans de l'OGC Nice, après la finale de Coupe de France perdue face au FC Nantes (0-1) samedi, ont chanté pour se moquer du décès de l'ancien Nantais Emiliano Sala.

Durant la rencontre, les supporters niçois, visiblement toujours frustrés de la récente défaite en finale de Coupe de France contre Nantes, ont décidé de se "venger" en entonnant des chants à l'encontre d'Emiliano Sala, l'attaquant de Nantes tué lors d'un crash d'avion alors qu'il se rendait à Cardiff pour officialiser son transfert.

Face à la presse, l'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier a tenu un discours fort. "Je n'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, ça n'a pas été des chants, des cris de joie, ou un soulagement. C'était de parler de ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, des joueurs, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes. On peut entendre beaucoup de choses dans un stade. Je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort et il n’y en avait pas que trois. Et s’ils ne sont pas contents, ils ont qu’à se présenter au camp d’entraînement, je leur dirai la même chose. On dit parfois que ce que l'on voit dans le stade est le reflet de la société : si c'est ça notre société, on est vraiment dans la merde ! ", a lâché le coach des Aiglons avant de poursuivre.

"Il y a aussi eu des insultes envers Madame Frappart. Ce n'est pas elle qui nous a fait perdre la finale... Ce que j’ai entendu, c’est inadmissible. C’est surréaliste. Je n'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux ! On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux ! Si c'est pour balancer des bouteilles, qu'ils restent chez eux ! On gagnera sans ces personnes-là", a conclu Galtier, furieux.