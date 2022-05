Luka Modric vers un nouveau tour de manège

Arrivé en été 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric est devenu, au fil des années, la véritable plaque tournante du milieu du terrain du Real Madrid. Le Ballon d'Or et finaliste de la Coupe du Monde 2018 n'est jamais sorti du onze de base des Merengues et compte aujourd'hui plus de 430 rencontres avec la Maison Blanche, ainsi que 148 sélections avec son équipe nationale. Considéré comme l'un des véritables géants de la précédente décennie, Luka Modric ne veut pas encore terminer son histoire d'amour avec le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain croate va, dans les jours à venir, prolonger son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023. Tous les papiers sont prêts, et il ne manque que la signature du joueur de 36 ans.

It's just matter of days before Luka Modrić signs his new contract with Real Madrid until June 2023. Paperworks are ready, Real Madrid are planning with Luka as part of 2022/2023 team. ⚪️🤝 #RealMadrid