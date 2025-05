La première recrue estivale de la RAAL est ambitieuse : "À Gand, je suis devenu un homme"

Après quatre saisons passées à La Gantoise, le gardien Celestin De Schrevel tourne une nouvelle page dans sa carrière. À 23 ans, il rejoint La Louvière et pourrait s'imposer comme gardien titulaire en Jupiler Pro League.

Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement commencé, Célestin De Schrevel est devenu la première recrue de la RAAL. Le jeune gardien de La Gantoise est arrivé librement, quelques jours avant le deuxième renfort des Loups, le médian défensif Lucas Bretelle.

Bien que Célestin De Schrevel se soit senti chez lui à La Gantoise, il considère son départ comme une étape logique dans sa carrière. "Je suis arrivé à Gand en tant que garçon, j’en repars en tant qu'homme", a-t-il confié avec une certaine émotion dans les colonnes du Nieuwsblad.

Le portier de 23 ans n’a pas hésité longtemps lorsque La Louvière est revenue à la charge. Une prolongation à La Gantoise était envisageable, mais le projet proposé par la RAAL offrait de meilleures perspectives. "Le club me suit depuis plusieurs années et m’a convaincu avec un projet ambitieux. Leur infrastructure reflète clairement leurs ambitions", explique-t-il.

Gand reste une deuxième maison

Le gardien sent déjà la confiance de sa future équipe, même s’il n’y a pas encore joué. "Ils croient vraiment en moi et me voient comme un membre à part entière de leur noyau A. Si je suis performant, j’aurai ma chance comme gardien numéro un, et c’est clairement mon objectif."

Célestin De Schrevel était le gardien titulaire du Jong KAA Gent, promu de D1 VV en Challenger Pro League, et a disputé, en 2022, une rencontre d'Europe Play-Offs contre Charleroi. Sa seule rencontre officielle avec l'équipe première. "J’ai aussi eu la chance de disputer de nombreux matchs avec le Jong KAA Gent, et je suis très reconnaissant envers le club pour cela. Comptez sur moi pour revenir régulièrement à Gand la saison prochaine."