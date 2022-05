Arjan Swinkels de retour à Willem II

Arjan Swinkels (37 ans) est devenu le chouchou du public et un défenseur culte au Beerschot, au Lierse et au KV Malines. La saison dernière, il était actif pour Esperanza Pelt, avec qui il a manqué de peu la promotion en D2 VFV.

Willem II a annoncé que Swinkels a été nommé responsable de la formation des jeunes. Sur le site Internet de club relégué d'Eredivisie le week-end dernier, Swinkels a réagi à sa nouvelle fonction. "Toute ma vie, j'ai ressenti un lien étroit avec Willem II. Les normes et les valeurs dont j'ai hérité en tant que jeune joueur ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'en suis très fier. Avec mon opinion et ma vision, mon expérience en tant que footballeur et ma formation pédagogique, je contribue au développement de nos talents."