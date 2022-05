Le RFC Liège ne fait qu'une bouchée de Dessel

Le RFC Liège recevait Dessel Sport ce mercredi soir (20h) lors de la quatrième journée des Playoffs de Nationale 1.

Après son joli succès sur la pelouse de Dessel (2-4) samedi dernier, le RFC Liège aura à coeur de confirmer et d'enchaîner face au même adversaire, mais à Rocourt devant son douzième homme. Les Liégeois devront montrer les mêmes ingrédients que le week-end dernier, à savoir de la maîtrise, du caractère et un peu de réussite.

Pour cette rencontre, Gaëtan Englebert pouvait compter sur l'ensemble de ses joueurs. Le T1 du matricule 4 effectuait un seul changement dans son équipe avec le retour de Reuten dans le onze liégeois. Benny Lunenburg faisait cinq changements du côté de Dessel.

Le round d'observation ne durera pas longtemps dans cette partie puisque Lallemand ouvrira rapidement le score pour les locaux (7e), 1-0. Après une tête de Bustin captée par Geladé (10e), Lallemand, très bien servi par Moulhi, ira de son doublé et fera le break pour Liège (12e), 2-0. Bruggeman enfoncera ensuite le clou en plantant un troisième but (14e), 3-0. Mouhli ne sera pas loin de tromper le portier de Dessel avec une frappe à distance qui passera juste à côté (19e). Groggys, les visiteurs ne parviendront pas à retrouver leur souffle et se contenteront de rester derrière afin de limiter les dégâts. Pourtant, Perbet surgira au premier poteau pour inscrire lui aussi son goal (39e), 4-0. Le score ne bougera pas à la pause.

En seconde période, Englebert effectuera cinq changements avant l'heure de jeu afin de préserver cinq pièces majeures avant la rencontre cruciale de dimanche face à Dender. Pas rassasiés pour autant, les Sang et Marine continueront de jouer vers l'avant, mais Mouchamps trop imprécis (69e) et D'Ostilio (78e) n'arriveront à planter la cinquième rose liégeoise. Le matricule 4 confirme sa bonne forme avec franc succès (4-0) et enchaîne avant le choc du week-end prochain.

Au classement, le RFC Liège reste deuxième à une unité de Dender qui s'est imposé à Knokke (0-2) ce mercredi soir.

Fiche technique :

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot (Van Den Ackerveken 57e), Bustin, D’Ostilio, Reuten, Rodes, Mouhli (Prudhomme 46e), Bruggeman (Ronvaux 46e), Lallemand (Cavelier 46e), Perbet (Mouchamps 57e)

Dessel Sport : Geladé, Haagen, Coekelbergs, Versmissen, Peeters, Ghislain, Goor, Geukens, Haegen, Cinti, Colman (Van Beylen 79e)

Arbitre : Louai

Avertissement : /

But : Lallemand (7e et 12e), Bruggeman (14e) et Perbet (39e)