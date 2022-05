60 ans plus tard, Francfort va redécouvrir un plaisir pratiquement oublié

Il n'y a pas qu'une coupe à la clé.

Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre mais bien cinq clubs allemands en Ligue des Champions la saison prochaine. Grâce à sa victoire face aux Glasgow Rangers (1-1, 5-4 tab) en finale de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort a décroché ce mercredi son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, malgré sa 11e place en Bundesliga, et accompagnera donc le Bayern Munich, Dortmund, Leverkusen et Leipzig.

L'Eintracht de retour en C1... plus de 60 ans après sa dernière participation, laquelle remonte à 1960 ! À l'époque, la compétition s'appelait encore la Coupe des Clubs Champions, et elle n'en était qu'à sa cinquième édition. Comme les quatre précédentes, le Real Madrid l'a emporté en terrassant Francfort (7-3) en finale grâce à un quadruplé de Ferenc Puskás. Et la formation allemande n'a plus jamais rejoué la Ligue des Champions depuis.