Christian Eriksen se livre sur son accident cardiaque

Dans un entretien pour Sky Sports, l'actuel milieu de Brentford s'est livré quant à son accident qui avait ému le monde entier. "Un jour de match normal. Mais spécial. Jouer à Copenhague était spécial. Mais ces minutes que j'ai passées sur le terrain ont tout changé."

L'on se rappelle encore de ces moments glaçants : "J'ai récupéré le ballon après une remise en jeu. Je me souviens encore de tout ça. Puis je me suis effondré, au lieu de m'abaisser tranquillement."

"Je me souviens de m'être concentré sur ma respiration. Ce n'est qu'alors que je me souviens que j'ai ouvert les yeux. Il y avait beaucoup de monde autour de moi."

"Je n'ai toujours pas réalisé ce qui se passait. Cela est venu beaucoup plus tard. A l'hôpital, j'étais encore sous le choc. Je n'ai pas remarqué. C'était intense de voir à quel point tout le monde était ému. Ma famille, ma fiancée, les enfants. Mes coéquipiers ont également été terriblement bouleversés par l'événement."

Malgré cet accident, le Danois sait qu'il a eu de la chance, et également en recevant énormément de soutien. "J'ai réagi en fonction des réactions des autres. Tout le monde l'avait vu. Cela ne m'a frappé que plus tard. Et ça arrive encore de temps en temps. Puis je pense : je suis toujours là, heureusement. Comment aurait-il pu en être autrement ?"

