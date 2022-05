Hannes Delcroix : "La nonchalance ? C'est juste ma façon de jouer"

Une saison chaotique et pleine de blessures pour le défenseur d'Anderlecht âgé de 23 ans. Il termine la saison avec un match sur le terrain du champion en titre, le Club de Bruges.

En raison de deux graves blessures, le Diable Rouge n'a pas dépassé les onze matchs cette saison. Pourtant, Delcroix s'en sort plus que bien dans ces Playoffs 1, malgré un manque de rythme de match. "Je m'accroche, mais physiquement je vais bien maintenant. Au début, vous jouez un peu avec le frein à main à cause de l'instabilité, mais maintenant je me sens plus fort qu'avant", dit Delcroix à Het Laatste Nieuws.

Il n'a encore que 23 ans, mais il joue toujours comme s'il était là depuis des années. Certains appellent même cela de la nonchalance, mais Delcroix n'est pas d'accord. "J'essaie juste de montrer mes qualités et le calme sur le ballon en fait partie. C'est juste mon style. Si cela ressemble à de la nonchalance, ce n'est certainement pas mon intention. Les gens pensent aussi que Joshua Zirkzee est nonchalant, mais il joue simplement avec beaucoup de flair. Il est si bon que parfois ce qu'il fait semble facile. Ce n'est pas de la nonchalance, c'est sa qualité."