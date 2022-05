Le RFC Liège remporte le choc contre Dender et fait un grand pas vers la D1B

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège recevait Dender lors de la cinquième journée des playoffs de Nationale 1.

Après ses deux succès de suite contre Dessel, le RFC Liège était dans l'obligation de poursuivre sa belle série contre Dender ce week-end. En effet, le matricule 4 devait l'emporter face au leader qui comptait une longueur d'avance au classement.

Les locaux débuteront la rencontre tambour battant en exerçant d'emblée une forte pression sur Dender. La première occasion sera liégeoise avec un centre de Mouhli en direction de Perbet qui verra sa reprise de la tête être déviée in extremis par Smet en corner (14e). Largement dominant durant cette première période mais trop imprécis et brouillon, le matricule 4 verra Debaty effectuer son premier arrêt peu avant la demi-heure de jeu (26e). Nouvelle opportunité liégeoise à la suite d'un corner, mais Bruggeman verra sa reprise être contrée au dernier moment (39e). Peu avant la pause, Gies captera un coup franc direct de Mouhli (43e). Dender tiendra bon face aux assauts adverses et rejoindra son vestiaire sur le score de 0-0.

En début de seconde période, Gies captera un centre/tir de D'Ostilio (48e) avant de voir Lambot manquer une tête (51e). Le defenseur central se reprendra peu avant la pause, mais Smet déviera la balle de justesse (56e). Pourtant bien servi par Reuten, Bruggeman loupera son tir devant le portier adverse (63e). Dender obtiendra sa première grosse occasion à vingt-deux minutes du terme avec un très bon coup franc direct de Hens boxé par Debaty (68e). Royalement servi par Reuten, Lallemand trompera Gies d'une subtile reprise (74e), 1-0. Les locaux se contenteront ensuite de gérer leur avantage. Le score ne bougera plus.

Grâce à ce succès, les troupes d'Englebert repassent devant Dender et comptent deux points d'avance à une journée de la fin. Mercredi prochain, le RFC Liège se déplacera à Knokke lors de la dernière journée du Tour final tandis que Dender recevra Dessel. Le matricule 4 devra s'imposer en Flandre Occidentale pour s'assurer de terminer à la première place et ainsi rejoindre la D1B.

Fiche technique :

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D'Ostilio, Reuten, Rodes, Bruggeman (Cavelier 90e), Mouhli (Mouchamps 60e), Lallemand, Perbet (Van Den Ackerveken 86e)

Dender : Gies, Borry, Ragolle, De Backer, Houdret (Casagolda 77e), Rowell, Smet, Valcke (Mbarki 63e), Vanbelle, Van Oudenhove (Ngongo 82e), Hens

Arbitre : Soors

Avertissement : Reuten (57e), Deflandre (60e), Englebert (60e), D'Ostilio (65e) et Bustin (67e) ; Vanbelle (55e) et Hens (83e)

But : Lallemand (74e)