Anthony Moris révèle la présence d'une clause surprenante dans son contrat avec l'Union Saint-Gilloise !

Anthony Moris est encore lié à l'Union Saint-Gilloise pour au moins une saison. Il dispose toutefois d'une option lui permettant de prolonger son aventure d'une année supplémentaire.

Il y a cinq ans, Felice Mazzù a convaincu Anthony Moris de rejoindre l’Union Saint-Gilloise. Pourtant, ce transfert aurait bien pu ne jamais avoir lieu.

Dans une interview accordée à Sudinfo, le portier du club bruxellois raconte qu’il était initialement proche de signer à l'OH Louvain, avant d’opter finalement pour l’Union SG. Un choix qu’il ne regrette absolument pas au vu du parcours impressionnant réalisé avec les Bruxellois ces dernières saisons !

"Felice (Mazzù) a été très important parce qu’il est à la base de mon arrivée à l’Union il y a cinq ans, même si je l’avais remballé plusieurs fois au début parce que, dans ma tête, j’allais signer à Louvain", explique-t-il.

Moris entame désormais sa dernière année de contrat, bien qu’une clause de prolongation automatique soit prévue : "Celle-ci sera automatiquement levée au 1er avril 2026 si, d’ici là, j’ai joué 60 % des matches. On ne peut jamais jurer de rien, mais en théorie, ça devrait le faire. Cela me ferait 37 ans à ce moment-là."

Âgé de 35 ans, Moris est loin d'avoir envie d’arrêter sa carrière pour le moment : "En fait, je prends tellement de plaisir aujourd’hui que je n’ai pas envie que ça s’arrête. J’ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Ce qui me manquera le plus quand j’arrêterai, ce ne sont pas les matches, mais l’ambiance du vestiaire, plus spécialement celui de l’Union, où je croise des mecs formidables, même s’ils ont 10 ou 15 ans de moins que moi. Mais ce n’est pas pour demain."