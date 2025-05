Le carrousel de la Pro League va-t-il encore battre son plein ? Ivan Leko et Rik De Mil ciblés par un club du top 6

Comme d'habitude, il y aura du mouvement sur les bancs de Jupiler Pro League cet été (et toute la saison prochaine, probablement). Andries Ulderink va quitter l'Antwerp : qui lui succédera ?

Combien de club savent déjà avec qui ils commenceront la saison sur le banc ? En Belgique, tout change très vite, et on sait déjà que deux clubs du top 6 se cherchent un entraîneur : La Gantoise et l'Antwerp. Et sans surprise, ce sont... à peu près les mêmes noms qui y sont cités.

Après l'échec en barrages pour l'Europe, on sait ainsi qu'Andries Ulderink ne restera pas à l'Antwerp, et le Nieuwsblad nomme deux cibles peu surprenantes pour lui succéder. Le premier serait Ivan Leko, l'entraîneur du Standard, pressenti sur le départ.

En 2020, Leko avait remporté la Coupe avec le Great Old. Le Croate a des ambitions qui ne correspondent peut-être pas aux moyens du Standard, et depuis son arrivée, Marc Wilmots n'a pas réellement envoyé de signes positifs concernant l'avenir de son entraîneur.

L'autre option est... Rik De Mil. Cela peut paraître étonnant, car le Charleroi de De Mil vient d'arracher un ticket européen aux dépens de l'Antwerp. Mais Mehdi Bayat ne retiendra pas son entraîneur si une grosse offre arrive, et De Mil lui-même pourrait accepter un projet ambitieux.

Récemmet, les deux mêmes noms avaient été cités à La Gantoise, auxquels s'ajoutait celui de Jonas De Roeck, ancien entraîneur de l'Antwerp. Le carrousel des entraîneurs en Pro League n'a pas fini de tourner, saison après saison...