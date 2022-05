🎥 L'émouvante vidéo d'adieux de Vincent Kompany

Vincent Kompany a fait ses adieux par une vidéo émouvante.

Vincent Kompany s'est contenté de quelques mots : "Avec amour et respect, Sporting d'Anderlecht", écrit-il. Et sous ces mots, une vidéo, qui le montre lors d'une rencontre avec des jeunes de Neerpede.

À ces jeunes, il expliquait : "Pour ceux qui ont perdu, qu'est-ce qu'on fait ? On relève la tête, on travaille encore plus. Le foot, c'est un sport d'équipe, et dans un sport d'équipe, on est aussi fort que le joueur à sa gauche ou à sa droite (...) Dans la vie, on ne gagne pas tout à partir de la première minute, parfois c'est à la dernière (...) Parfois, pour arriver au sommet, il faut passer par des moments difficiles. Ce n'est pas toujours le meilleur qui arrive au sommet mais celui qui en a le plus envie". Le tout accompagné de vidéos des deux saisons écoulées. Des au revoirs émouvants.