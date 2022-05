Luis Suarez fait ses adieux à l'Atlético Madrid

Luis Suarez a officialisé son départ de l'Atlético Madrid vient une belle vidéo.

Luis Suarez (35 ans) quitte l'Atlético Madrid au terme d'une saison plutôt réussie (45 matchs, 13 buts), mais qui n'aura pas convaincu la direction des Colchoneros de prolonger son bail. L'Uruguayen, en fin de contrat, a confirmé qu'il ne resterait pas, après avoir déjà déclaré qu'il regrettait cette décision du club. Il a adressé un message aux supporters madrilènes.

"Deux années inoubliables se sont terminées à l'Atlético (...) Je n'oublierai jamais l'affection de chacun de vous depuis le premier instant. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers, qui m'ont toujours traité comme quelqu'un d'important, et à tout le personnel qui travaille chaque jour pour que ceux d'entre nous qui jouent puissent tout avoir (...) Je vous dis au revoir à tous, fier de ces merveilleuses années et heureux que vous m'ayez fait confiance. Moi et ma famille vous serons toujours reconnaissants".