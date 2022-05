Elneny prolonge à Arsenal

Les négociations entre Mohamed Elneny et Arsenal ont donc abouti à une prolongation. Le milieu de terrain a prolongé jusqu'en 2023, avec un an en option.

Premier Egyptien de l'histoire du club, il est arrivé en 2016 du FC Bâle. Depuis, il a disputé 147 matchs, pour 5 buts et 10 assists.

Malgré une saison très discrète, Elneny (29 ans) a rejoué en fin d'exercice (14 matchs disputés en Premier League) et semble avoir convaincu Mikel Arteta. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Sambi Lokonga, l'un de ses concurrents au milieu...

