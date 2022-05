José Mourinho fait une annonce concernant son avenir à la Roma !

José Mourinho l'a encore fait : le coach de la Roma a gagné sa cinquième Coupe d'Europe, la troisième différente. Après la rencontre, le Special One a évoqué son avenir.

José Mourinho était très heureux après le titre en Conference League, qui rajoute encore un trophée sur son étagère. C'était également le premier trophée européen de l'AS Rome. "Aujourd'hui, nous avions l'histoire à écrire", déclare le Portugais après la victoire. "Nous avons beaucoup donné pour cette compétition. C'est un titre qui rentre dans l'histoire de la Roma et dans la mienne". Mourinho devient en effet là le premier entraîneur à avoir gagné les trois compétitions europénnes.

Mais que fera-t-il la saison prochaine ? Il s'est exprimé à ce sujet et a été très clair. "Des rumeurs vont arriver, mais c'est certain, je reste", affirme José Mourinho. "Aucun doute. Je veux rester à Rome". La Louve peut souffler : le Special One reste à bord !