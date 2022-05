La Louve est de retour

En s'imposant ce mercredi en finale de la Conference League face au Feyenoord (1-0), l'AS Rome a conquis son premier titre depuis 2008.

Avant la finale de cette première Conference League, les rues de Tirana semblaient acquises à la cause de la Roma et de son coach José Mourinho, dont des tifos et banderoles à l'effigie étaient arborés aux alentours du stade. Le "Mou" pouvait alors devenir le premier coach de l'Histore à remporter toutes les compétitions européennes, mais cela dépasse son simple prestige et touche d'abord à celui d'un club majeur du football italien : l'AS Rome.

Gagner cette Conference League a tout l'air d'une renaissance, d'une brêche vers des lendemains meilleurs pour le club de la Louve. On ne peut pas en effet dire que ces dernières années ont été roses, du point vue national ou européen.

Un monument en Italie ?

Point de vue national, d'abord. Crée en 1927, le club de la Louve remporte son premier Scudetto en 1942. Si le succès est assez rapide, le club sombre ensuite dans le quasi-anonymat pendant presque 40 ans, avec certes une première coupe d'Italie en 1964 puis en 1969 mais surtout une période noire jusque les années 80 où le club luttait la plupart du temps pour se maintenir en première division. Ensuite, la Roma va jouer les premiers rôles dans un championnat qui est considéré comme l'un des plus compétitifs de l'époque. 3 titres (1981, 1984 et 1986). Avant le grand Napoli de Maradona et le mythique AC Milan, l'AS Rome a eu son mot à dire en Italie. La Roma revient en force au début des années 2000 et gagne le Scudetto 2001, avec dans ses rangs un Argentin tant puissant qu'esthétique en la personne de Gabriel Batistuta et le jeune prodige Francesco Totti. C'est sans doute à cette époque que la Roma va construire son influence sur le football moderne, en jouant constamment les premières places en championnat et en remportant deux coupes d'Italie d'affilée (2007 et 2008). Parce qu'ensuite, une nouvelle période de vaches maigres débute. Malgré des bons résultats et des équipes restées dans les mémoires (les formations de Luciano Spalletti, Claudio Ranieri ou Rudi Garcia, par exemple), le club ne parvient pas à briser l'hégémonie de l'Inter et de la Juventus. Avec 3 titres de Serie A, la Roma n'est que le 8e club le plus titré en termes de Scudetto.

© photonews

Premier succès européen

Les années d'or des Giallorossi coïncident avec leurs plus beaux faits d'armes en compétition européenne. Montant en puissance dans la première moitié des années 1980, l'AS Rome arrive à se hisser en finale de la Ligue des Champions 1984. Malheureusement, le grand Liverpool d'Ian Rush, Kenny Dalglish ou Graeme Souness - qui sera témoin l'année d'après de l'horreur du drame du Heysel - est trop fort.

Si beaucoup se rappellent de la claque reçue 7-1 par Manchester United en 2007 - avec d'ailleurs l'ancien Mauve Wilhelmsson dans les rangs romains, il ne faut pas perdre de vue que cette dernière survient en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une compétition que la Roma peinera à rallier les années d'après, en nous gratifiant ensuite onze ans plus tard d'une magnifique demi-finale en éliminant notamment le FC Barcelone - avec notre Radja Nainggolan national - et une remontada historique.

En remportant hier son premier titre européen, la Roma inscrit enfin son nom au panthéon. Il aura fallu attendre près de 100 ans. Ce titre, c'est celui de José Mourinho, qui a réussi à revigorer un club en difficulté et l'engagement des supporters, mais aussi celui d'une formation hétérogène où se mélangent jeunes talents (Zaniolo - qui revient superbement bien après des grosses blessures, Abraham - qui prend sa revanche sur Chelsea, Marash Kumbulla, Felix Afena Gyan,...), joueurs confirmés (Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini, Cristante,...) ou vieux briscards (Smalling - énorme hier, Rui Patricio, Mkhitaryan). Déjà qualifié pour l'Europa League suite à sa 6e place en Serie A, le club de la Louve peut rêver d'inscrire une nouvelle ligne à son jeune palmarès européen.