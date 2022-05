Le Club de Bruges rouvre une ancienne piste pour remplacer Noa Lang

Les Blauw&Zwart vont devoir renforcer leur compartiment offensif, et plus particulièrement le côté gauche.

La probabilité de voir Noa Lang évoluer avec la vareuse Brugeoise l'année prochaine est très faible. L'international néerlandais, en quête d'un transfert vers un grand club européen, aurait un accord avec l'AC Milan. Le Club de Bruges cherche donc d'ores et déjà à renforcer son compartiment offensif, et plus particulièrement le côté gauche, pour combler ce départ. Lors du mercato hivernal de la saison 2020-2021, les Blauw&Zwart ont tenté, en vain, de s'offrir les services de Christos Tzolis, jeune ailier gauche du PAOK Salonique. Après plusieurs discussions, le joueur qui a fêté son vingtième anniversaire en janvier dernier avait finalement choisi Norwich City, qui avait déboursé 11M€.

Cette saison, l'international grec (13 sélections, un but) n'a porté le maillot des Canaris qu'à quatorze reprises, dont seulement trois en tant que titulaire. De plus, Norwich n'est pas parvenu à se maintenir en Premier League pour la saison prochaine et un départ de Christos Tzolis semble donc probable. Selon Het Nieuwsblad, les dirigeants Brugeois ont réactivé cette piste pour combler le départ de Noa Lang.