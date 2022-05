🎥 Auxerre retrouve la Ligue 1 et envoie Saint-Étienne en Ligue 2 !

Saint-Etienne et Auxerre se retrouvaient ce dimanche pour savoir qui évoluera en L1 ou en L2 la saison prochaine. Au match aller, l'AJA avait arraché le nul (1-1) en fin de match grùce à Perrin, aprÚs l'ouverture du score précoce de Youssouf pour les Verts.

Au terme du temps réglementaire, Saint-Étienne et Auxerre étaient dos à dos (1-1), ce dimanche, lors du barrage retour pour une place en Ligue 1, et ont dû se départager lors des tirs au but.

Dans une chaude ambiance à Geoffroy-Guichard, les Verts partaient fort avec ce duel perdu de Bouanga avec Léon, auteur d'un arrêt décisif. Le portier des visiteurs détournera ensuite deux frappes d'Aouchiche. L'AJA reprendra ses esprits en fin de seconde période et aurait même pu glacer le Chaudron avant la pause. Seul face à Bernardoni, Hein ratera son contrôle après un caviar dans la profondeur d'Autret.

Au retour des vestiaires, les Bourguignons ouvriront le score via une tête de Sakhi qui lobera Bernardoni au premier poteau (51e), 0-1. Un coup de massue pour l'ASSE, incapable de réagir et brouillonne avec le ballon. Au bord du gouffre, Sainté trouvera la lumière. Sur corner, Crivelli gagnera son duel et verra Camara prolonger sa tête à bout portant (76e), 1-1.

Le sort de Saint-Étienne et Auxerre se décidera au bout d'une séance irrespirable de tirs au but malgré la domination des Verts durant les prolongations. Durant celles-ci, les occasions étaient plutôt rares. Nordin aura la balle de match pour les Verts avec ce tir du droit, finalement capté en deux temps par Léon (120e).

Après le raté direct de Boudebouz aux tirs au but qui butait sur un grand Léon, les Auxerrois ne trembleront pas et marqueront tous pour remonter en Ligue 1 (5 t.a.b à 4) après dix années en Ligue 2.