Dégoûtée, la maire de Liverpool a interpellé l'UEFA et Emmanuel Macron

Joanne Anderson, la maire de Liverpool, a déploré les événements survenus lors de la finale de la Ligue des champions et le fait que les supporters des Reds en soient tenus responsables. Certains fans de Liverpool étaient bloqués aux abords du stade et ont été aspergés de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le coup d'envoi de la finale a d'ailleurs été repoussé de 30 minutes.

La maire de Liverpool a également interpellé l'UEFA et Emmanuel Macron. "Je suis dégoûtée par la gestion épouvantable et le traitement brutal des supporters du FC Liverpool par la police française et le personnel du Stade de France. J'ai écrit à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Liz Truss, pour qu'elle demande des réponses à l'UEFA, et qu'elle demande à Emmanuel Macron d'enquêter. Il est honteux de rejeter la faute sur les fans."

Disgusted by appalling management & brutal treatment of @LFC fans by French police & Stade De France staff @ChampionsLeague final. I'm writing to Foreign Sec @trussliz requesting answers from @UEFAcom, & for President @EmmanuelMacron to investigate. Shameful to pin blame on fans.