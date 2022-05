🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers honorés après leur sacre en Ligue des champions, les fans affluent à Madrid

Le lendemain de la finale de la Ligue des champions à Paris, il y a une fête à Madrid. Tout d'abord, les joueurs sont honorés à la cathédrale de l'Almudena, et après un autre arrêt à la Plaza del Cibeles, une grande fête est également prévue au stade Santiago Bernabeu.

Dimanche soir, les joueurs du Real Madrid ont quitté le stade Bernabéu pour se rendre à la cathédrale de l'Almudena. Là, le cardinal Carlos Osoro s'est entretenu avec les joueurs et la direction du club. Les autres étapes de la marche de la victoire dans la métropole ont été le siège du gouvernement régional de Madrid et l'hôtel de ville. Des milliers de fans sont présents dans les rues où passe le bus du club merengue. Le point culminant de la visite est une célébration avec les fans autour de la fontaine monumentale de Cibeles au centre de la ville, comme c'est toujours le cas lorsque le Real Madrid gagne. Ici, les joueurs remercient traditionnellement les supporters pour leur soutien lors de nombreux matchs.

Des milliers de supporters enthousiastes attendaient déjà Thibaut Courtois et ses coéquipiers à la fontaine de Cibeles pour célébrer la victoire de leur équipe. La fête proprement dite commencera à 22 heures au stade Bernabéu, qui peut accueillir plus de 80 000 spectateurs. Chaque membre du club y peut entrer gratuitement. Lors de cette célébration, les joueurs seront honorés individuellement et un grand feu d'artifice est prévu.