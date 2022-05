"Vous avez eu 90 minutes pour y penser, mais vous me posez des questions merdiques"

Il a beau avoir soulevé la 5e Ligue des Champions de sa carrière, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos (32 ans, 12 matchs et 2 buts en LdC cette saison), était quelque peu tendu samedi à l’issue de la finale remportée contre Liverpool (1-0). Un journaliste allemand l’a appris à ses dépens lorsqu’il a questionné son compatriote pour savoir s’il avait été surpris par la domination globale des Reds sur cette rencontre.

"Vous avez eu 90 minutes pour réfléchir à des questions sensées, puis vous me posez deux questions merdiques. C'est fou. C’est quel genre de question ça ? Il n’y a rien de surprenant, ce n’est plus la phase de groupes, c’est la finale de la Ligue des Champions. Je préfère m’en aller", a tancé le Merengue, avant de se prendre la tête entre les mains puis de s’en aller.

L’ancien joueur du Bayern Munich est ensuite revenu sur ses pas pour lâcher, très agacé : "C’est vraiment, vraiment mauvais. Vous avez commencé par poser deux questions négatives. On voit tout de suite que vous venez d’Allemagne". Ambiance…

