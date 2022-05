Jan Bernat va poursuivre à Westerlo, et retenez bien son nom

Il a été l'un des hommes du titre de Westerlo.

Si vous n'avez pas suivi la D1B la saison dernière et donc pas beaucoup vu de rencontres de Westerlo, vous ne connaissez certainement pas Jan Bernat. Le milieu de terrain slovaque de 21 ans, qui était prêté par le MSK Zilina, va rester une saison de plus en Campine.

En effet, le champion de D1B a levé l'option sur le joueur qui appartient donc désormais à l'équipe de Jonas De Roeck. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour ce dernier dans la mesure où il a été important tout au long de la saison.

Tout d'abord au niveau des chiffres, puisqu'en 27 rencontres il a marqué 9 buts et donné 4 passes décisives. Lui qui avait débarqué après les tours préliminaires européens avec ancien club s'est rapidement imposé au T'Kuipje.

De plus, avec sa qualité de dribble, tant dans l'axe en position de numéro 10 ou sur le côté droit, il sait mettre le feu quand son équipe a besoin de se créer des occasions mais peut aussi forcer des coups francs et surtout garder le ballon lorsque son équipe en a bien besoin. Il sera donc en D1A la saison prochaine, et personne ne va s'en plaindre.