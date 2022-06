Un ancien Anderlechtois à Marseille?

Il doit quitter son club de Porto.

Avec le départ d'Alvaro Gonzalez, la possible vente de Duje Caleta-Car et l'incertitude qui entoure l'avenir de William Saliba, l'Olympique de Marseille étudie des pistes pour renforcer sa défense cet été. L'une d'elles mène du côté du Portugal. Selon O Jogo, l'OM s'intéresse au joueur du FC Porto, Chancel Mbemba (27 ans, 47 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison).

En fin de contrat et donc libre cet été, l'international congolais représente une piste très intéressante pour le club phocéen, qui doit composer avec l'intérêt du Milan AC et de Lyon dans ce dossier.