Mehdi Bayat rêve d'Europe : l'ambition de Charleroi ? "Un retour autour du top cinq ou top six belge"

Porté par une fin de saison réussie, Charleroi vise désormais l'Europe et un avenir durable. Mehdi Bayat affiche ses ambitions.

C'est un Mehdi Bayat ambitieux et déterminé qui s'est exprimé sur RTBF Sport à l'issue de la belle fin de saison du Sporting de Charleroi. Fort d'un parcours solide en Play-offs 2, le club carolo s'est offert une place pour décrocher le dernier ticket européen contre l'Antwerp.

Cette dynamique positive ne semble être que le début d’un projet bien plus vaste. "On a gagné avec deux matches d’avance ces playoffs 2 et donc maintenant on prépare avec beaucoup d’ambition et beaucoup de passion le match le plus important: le 29 mai, probablement contre l’Antwerp, pour essayer d’aller accrocher ce dernier ticket européen", a confié l'administrateur délégué.

La communion entre l’équipe et son public a marqué les esprits. Bayat ne cache pas son émotion. "On a vraiment vu un Stade du Pays de Charleroi qui était juste exceptionnel. Ça donnait des frissons un peu à tout le monde dans le stade."

Un homme est au cœur de cette métamorphose, Rik De Mil. Il s’est imposé comme une figure de proue. "Je pense que Rik De Mil a prouvé et démontré qu’il est non seulement un très bon coach, mais il est aussi quelqu’un qui a un côté humain assez exceptionnel", explique Bayat, admiratif. "Il est capable d’aller pousser ses joueurs, de les transcender, de faire en sorte qu’ils aient envie de se battre pour lui, pour le club, pour tout le monde."

Mais l’émotion ne suffira pas. Le Sporting veut s’inscrire dans la durée et sortir de l’irrégularité. Une ambition claire se dessine. "On va présenter très rapidement un nouveau plan sportif stratégique pour le club", annonce Bayat. "Faire en sorte que la saison qu’on vient de vivre ne soit pas juste une étincelle", insiste-t-il, avec l’espoir de replacer Charleroi "autour du top cinq ou top six belge".