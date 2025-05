Anderlecht prépare l'avenir : nouveau contrat jusqu'en 2028

Anderlecht a offert un premier contrat professionnel à un nouveau talent. Le jeune Abdel Camara, âgé de 15 ans, a signé jusqu'en 2028.

Anderlecht connaît à nouveau une saison décevante en Jupiler Pro League. Le club bruxellois a manqué la coupe et enchaîne ainsi une nouvelle année sans trophée.

Mais ce qui reste inchangé au sein du club, c’est la qualité de sa formation des jeunes. Les Mauves sont réputés pour cela et ont déjà vu de nombreux talents issus de Neerpede percer.

Jeudi, le club a annoncé qu’un nouveau jeune talent avait signé son premier contrat professionnel. Il s’agit d’Abdel Camara, âgé de 15 ans. Présent à Anderlecht depuis 2018, il a signé un contrat jusqu’en 2028.

"Sur le plan physique, le milieu de terrain s’est développé plus tardivement, mais mentalement, il était déjà mature très tôt. L’an dernier, Abdel a été appelé pour la première fois en équipe nationale belge U15. Il joue actuellement pour les Futures de la Belgique, et évolue au sein de l’équipe U16 d’Anderlecht, au milieu de terrain et en défense", peut-on lire sur le site du club.

Tim Borguet, responsable de l’Académie chez les Mauves, a également réagi brièvement : "Abdel est un milieu de terrain intelligent et discipliné, à l’aise sous pression. Il allie calme, rigueur et vision du jeu. Il a maintenant l’opportunité de poursuivre son parcours ici, avec la même détermination."