Déjà une base solide pour Kompany ? Le Bayern Munich proche d'un accord avec un cadre défensif majeur

Le Bayern Munich prépare doucement son avenir et il pourrait le faire avec Dayot Upamecano. Selon le journaliste Florian Plettenberg, des avancées positives ont eu lieu ces dernières 48 heures pour prolonger le défenseur français de 26 ans jusqu'en 2030. Même si tout n'est pas encore bouclé, les deux parties sont clairement sur la même longueur d'onde.

