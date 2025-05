Toby Alderweireld va-t-il rejouer une dernière fois ? Le joueur répond clairement

Samedi soir, l'Antwerp pourrait disputer son dernier match à domicile de la saison. La soirée s'annonce particulière, car l'icône du club Toby Alderweireld sera mise à l'honneur.

L'Antwerp disputera peut-être samedi soir contre l'Union Saint-Gilloise son dernier match à domicile de la saison. Ce sera le cas si le club ne doit pas passer par les barrages pour une place européenne.

Une ambiance spéciale est prévue pour les supporters. Une animation est organisée par les fans eux-mêmes, le DJ Mark with a K assurera l'échauffement, mais surtout, Toby Alderweireld sera mis à l'honneur.

Le défenseur central mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de cette saison. Blessé juste avant le début des Champions Play-offs, il n'a plus rejoué depuis. L'objectif est toutefois qu'il soit bien présent sur le terrain samedi.

"On force un peu les choses", a confié Alderweireld dans l'émission Bar Goens sur VTM. "On fait tout ce qu'on peut, on verra bien. J'espère jouer quelques minutes. Quelque chose dans ce genre-là. C'est une limite fragile."

Pour lui, la soirée s'annonce inoubliable. "Je me laisse porter. Je n'ai aucune idée de ce qui est prévu", conclut-il.