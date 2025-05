"Anderlecht n'a jamais osé" : comment les Mauves ont laissé filer Hans Vanaken sous leurs yeux

Longtemps jugé trop lent par les grands clubs, Hans Vanaken a pourtant prouvé tout son talent. Willy Reynders, ex-directeur sportif de Lokeren, revient sur un joueur sous-estimé qui a fait les bons choix au bon moment.

Il y a des talents qu'on reconnaît immédiatement et d'autres qui doivent convaincre plus longtemps. Hans Vanaken fait partie de ceux dont l'intelligence de jeu dépasse les standards classiques. Pourtant, à l'époque où il évoluait à Lokeren, certains grands clubs belges ont hésité à miser sur lui. Willy Reynders, alors directeur sportif du club, se souvient de cette époque avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction.

"Les grands clubs trouvaient Hans un peu trop lent, trop mou. Je n'ai jamais compris ça", confie Reynders sur Het Nieuwsblad, encore étonné par ce jugement. Mais derrière cette soi-disant lenteur, il voyait un joueur qui lisait le jeu à une vitesse que les autres n'atteignaient pas. "Vanaken est rapide sur le terrain, il fait toujours exactement ce qu'il a en tête."

"Anderlecht n'a jamais osé se lancer à fond à l'époque", a lancé Reynders. "Nous discutions souvent avec Hans, son père et son agent pour trouver un bon prix", raconte-t-il. Mais c'est finalement le Club de Bruges qui a su flairer la bonne affaire. À l'époque, Bruges affichait déjà une grande ambition, et ce choix s'est révélé décisif pour la carrière du milieu offensif.

"Si l'on considère la carrière d'Hans, c'était quand même une bonne affaire", admet Reynders sans amertume. Lokeren, de son côté, n'a pas été oublié dans le deal. Grâce à des bonus intégrés dans le contrat, le club a continué à profiter des succès de son ancien joueur. "Par exemple lorsqu'il est devenu Diable Rouge, nous avons touché un bonus. Il a fait le bon choix."

Aujourd'hui, Vanaken est l'un des visages les plus respectés du football belge. Calme, élégant et d'une régularité impressionnante, il a su tracer sa route sans se laisser détourner par les jugements hâtifs.