📷 Lionel Messi, une soirée pour l'Histoire

Si l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de l'Italie ce mercredi soir lors de la Finalissima (0-3), il y en a bien un qui s'est mis en évidence. Auteur de deux assists et d'une prestation aboutie, Lionel Messi a confirmé son retour en forme après des mois assez difficiles au PSG. Elu homme du match, le septuple Ballon d'Or a ainsi écrit une nouvelle ligne dans son immense palmarès. Son deuxième trophée, en un an, avec l'Albiceleste. Il devient le deuxième Argentin de l'Histoire à soulever le Trophée Artemio-Franchi, après l'illustre Diego Maradona en 1993.

Who else?



Argentina's Lionel Messi named official Finalissima Player of the Match 🏅👏#Finalissima