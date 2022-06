Le Club de Bruges dévoile le programme de sa préparation estivale

Alors que certains joueurs du Club jouent avec leur équipe nationale, d'autres Blauw en Zwart profitent déjà de vacances bien méritées. Ils se retrouveront tous le 16 et le 17 juin pour la reprise.

Le Club de Bruges a dévoilé le programme de sa préparation estivale. Les jeudi 16 et vendredi 17 juin, la plupart des joueurs sont attendus au Belfius Basecamp pour les tests médicaux. La première session d'entraînement aura lieu le lundi 20 juin. Cinq jours plus tard, il y aura un premier match amical contre Thes Sport. Bien que tous les matchs se jouent à huis clos au BelfiusBasecamp, il sera possible suivre les rencontres contre le Lierse, le Beerschot et Utrecht en direct via le compte YouTube ou Facebook du Club.

Le champion de Belgique partira en stage le lundi 4 juillet du côté de Wageningen aux Pays-Bas. Le dernier jour, il y aura un match amical contre le FC Copenhague. Ce match sera également retransmis via YouTube ou Facebook.

Le week-end du 16 et 17 juillet, le Club affrontera La Gantoise au Jan Breydel lors de la Supercoupe.