Nouveau partenariat d'envergure à Deinze

Le KMSK Deinze a annoncé un partenariat de grande ampleur ce vendredi. Racheté en février par ACA Football Partners, qui fait partie d'un groupe de holding asiatique, Deinze collaborera dorénavant avec Garuda Guild Games dans le cadre d'un "partenariat mondial".

Bassé en Indonésie, Garuda Guild Games guidera "les interactions et les NFT entre les sponsors, le club et les fans". Autre nouveauté : "GGG" deviendra le sponsor maillot du 4e du dernier exercice de D1B à partir de la saison prochaine.

We welcome a new global sponsor to the KMSK Deinze family: Garuda Guild Games.@garudaGGG will also be shirt sponsor for the season 22-23. Stay tuned for our official kit launch! 🤩



