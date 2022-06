Quand Strupar et Wilmots participaient à la fête du 5-5 à Rotterdam

Les Diables avaient besoin d'un nouvel élan avant l'Euro 2000 et après la décevante coupe du monde 1998.

L'ère Leekens est terminée, du moins la première. Son successeur, Robert Waseige, ne dispose que de quelques jours pour faire connaissance avec son groupe et le préparer à la joute de prestige du 4 septembre, face aux Pays-Bas.

La grande équipe des Pays-Bas est au complet. Avec ses stars de l'époque : Van der Sar, Stam, Cocu, Davids, Kluivert, Bergkamp ou encore les jumeaux Frank et Ronald De Boer. On ne donne pas cher de la peau de Diables Rouges en totale déconfiture depuis la Coupe du Monde 1998 (7 défaites en 8 matchs, sans tenir compte d'une tournée asiatique non-représentative) et anesthésiés par la tactique Leekens.

Et pourtant, le miracle se produit. Emmenés par un Marc Wilmots jouant sa vie (et d'ailleurs exclu en seconde période !) et préfigurant le rôle qu'il va endosser les mois suivants en sélection, et un Emile Mpenza dont les multiples appels et décalages décontenancent rapidement l'arrière-garde batave, les Diables Rouges signent un authentique exploit : marquer 5 buts et revenir deux fois au score dans un Kuip bouillant comme pour un match officiel.

A Rotterdam, Robert Waseige offre à Strupar une première titularisation et la récompense est immédiate : 0-2 à la demi-heure grâce à un...doublé du futur attaquant de Derby County ! C'était le début d'une carrière internationale qui allait durer 3 ans, 17 caps et 5 buts.