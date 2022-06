La rencontre entre la France et l'Autriche est maintenue

L'état du terrain du stade Ernst Happel de Vienne avait posé question et fait beaucoup parler.

Lors du match entre le Danemark et l'Autriche (victoire danoise 1-2) plus tôt cette semaine, outre les problèmes relatifs à l'électricité qui avaient lourdement retardé la recontre, un trou béant avait été remarqué et filmé dans la pelouse du stade Ernst Happel.

Après concertation et réflexion quant à la sécurité de jouer dans l'antre viennoise, l'UEFA a décrété que la rencontre de ce vendredi entre la France et l'Autriche était maintenue.

"L'UEFA approuve le match de Nations League entre l'Autriche et la France. Lors d'une réunion entre la Fédération autrichienne de football, l'UEFA et l'exploitant du stade mercredi soir, les problèmes d'alimentation électrique et de terrain de jeu dans le stade Ernst Happel ont été discutés et approfondis. Sur la base des informations et de l'opinion des experts, l'UEFA a donné son approbation pour le match vendredi. Les derniers entraînements des deux équipes auront également lieu comme prévu demain, jeudi, au stade Ernst Happel", explique le communiqué.