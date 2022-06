Le sélectionneur de l'Autriche n'a pas digéré les erreurs de son équipe sur l'action de l'égalisation des Bleus vendredi soir (1-1).

"C'est très simple : pourquoi les gens jouent-ils au football ? Même quand on est un petit garçon, que ce soit sur un terrain de football ou ailleurs ? Eh bien, pas parce que vous y prenez du plaisir. Bien sûr, on y prend plaisir. Mais d'abord et avant tout, on y prend plaisir parce qu'on veut gagner. Nous étions si près de la victoire et nous l'avons laissée s'échapper. Nous avons perdu un point contre le Danemark (1-2)en étant stupides sur un coup franc adverse. Et aujourd'hui (vendredi), nous avons perdu deux points à cause d'un comportement stupide sur notre propre coup franc", a lâché Ralf Rangnick à l'issue de la rencontre.

"Je sais que nous avons fait un bon match. Je sais que nous avons joué contre un excellent adversaire, qui s'est aussi beaucoup amélioré par rapport à ses deux matchs précédents. Nous nous y attendions, mais au final, il s'agit toujours de gagner des matches. C'est pourquoi je ne suis pas satisfait du résultat et je pense que beaucoup de mes joueurs ne le sont pas non plus. Et ils ne devraient laisser personne leur dire que nous pouvons être satisfaits de ce match, de ce résultat. Nous pouvons être satisfaits de notre jeu pendant de longues séquences, mais personne ne peut me suggérer que je devrais ou que je dois être satisfait du résultat", a conclu le sélectionneur de l'Autriche.