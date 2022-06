Expulsion pour main volontaire, hors-jeu semi-automatique: ce que la FIFA pourrait changer pour la saison prochaine

Notre football devrait encore un peu changer pour la prochaine saison.

L'IFAB se prépare à valider de nouvelles règles. Réuni ce lundi à Doha, l'International Football Association Board doit approuver les changements de certaines règles, qui deviendraient officielles dès le 1er juillet. Elles devraient donc être appliquées pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Un accent particulier sera mis sur la règlementation autour des mains dans la surface, au regard des nombreuses polémiques des derniers mois. Une nouvelle règle stipule que si un joueur empêche un but ou une occasion manifeste en commettant une main, il doit être expulsé et ce, peu importe l'endroit sur le terrain.

La possibilité d'effectuer cinq changements sera définitivement validée dans toutes les compétitions qui le souhaitent. Les championnats de chaque pays peuvent l'adopter ou non, mais dans toutes les compétitions organisées par la FIFA, les cinq changements seront officiels, notamment au Mondial.

Instaurée pendant la crise sanitaire, cette règle permettra aux entraîneurs d'utiliser trois fenêtres (hors mi-temps) pour faire leurs changements. Dans la prolongation, un sixième changement sera possible si le règlement de la compétition le prévoit.

Pour les gardiens, la règle expliquant leur placement sur les tirs au but va être reformulée. Il sera interdit d'avoir un pied devant et un autre derrière la ligne. Les portiers devront avoir les deux pieds en contact direct avec la ligne de but jusqu'à ce que le tir soit effectué.

En parallèle, le hors-jeu semi-automatique, présent à la Coupe arabe et à la Coupe du monde des clubs, est toujours à l'étude et une décision ne sera pas prise lors de la réunion de ce lundi. L'IFAB va également étudier la possibilité de porter à 26 le nombre de joueurs par sélections pour la Coupe du monde au Qatar.