Arsenal recrute un jeune espoir brésilien

Les Gunners misent sur l'avenir.

Arsenal a annoncé le transfert de Marquinhos. Et non, il ne s'agit pas du défenseur du PSG, mais bien d'un jeune ailier prometteur de 19 ans arrivant tout droit du Brésil, et de Sao Paulo.

International chez les jeunes du Brésil, Marquinhos a fait ses débuts en équipe première de Sao Paulo a seulement 18 ans. Il compte 33 apparitions avec le club. Il s'est engagé avec Arsenal dans le cadre d'un contrat à longue durée.