Officiel: Liverpool annonce la venue de son renfort offensif

Après l'annonce lundi d'un accord de principe entre Liverpool et le Benfica Lisbonne pour une opération évaluée à 100 millions d'euros, dont 25 millions d'euros de bonus, l'attaquant Darwin Nuñez (22 ans, 28 matchs et 26 buts en Liga Sagres cette saison) s'est officiellement engagé avec les Reds ce mardi. En effet, l'international uruguayen a signé son contrat jusqu'en juin 2028 avec les Reds avec un salaire annuel fixé à 6 millions d'euros.

