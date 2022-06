"Ousmane Dembélé a refusé de prolonger"

On en devrait plus le revoir sous le maillot du FC Barcelone.

Clap de fin confirmé pour l'ailier Ousmane Dembélé (25 ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette saison) au FC Barcelone ? En fin de contrat en juin, l'international français n'avait pas encore répondu à la dernière proposition des dirigeants des Blaugrana concernant une éventuelle prolongation. Mais d'après les informations de la radio Cadena SER, l'ancien Rennais a officiellement refusé cette offre.

Et dans l'incapacité de faire grimper les enchères, le Barça n'a plus l'intention de poursuivre les négociations avec le Tricolore. Ainsi, Dembélé va bel et bien quitter le vice-champion d'Espagne cet été et semble prendre la direction de Chelsea, avec la volonté de son ancien entraîneur à Dortmund Thomas Tuchel de le récupérer.